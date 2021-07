Allereerste carnavalshit Aalst leeft verder als voetbalhymne: "Gemaakt op verdwenen orgel"

Het oude liedje uit 1957 doet nu nog altijd mogelijk een belletje rinkelen in Aalst, zeker bij sportliefhebbers, want de klassieke orgelmuziek diende als basis voor het supporterslied van"Eendracht Aalst". Het was kandidaat-Prins Carnaval Johny De Mol die het voor het eerst uitbracht in 1972 als "Iendracht Veroit". Het nummer is echter bekend bij het grote publiek in de versie van Keizer Kamiel Sergant uit 1991. De melodie is onmiskenbaar dezelfde als die van het liedje uit 1957. Zo leeft de oudste carnavalshit nu nog altijd verder.

Beluister het fragment van "Iendracht Veroit" en ontdek de gelijkenis: