Antwerpse brandweer rukt uit voor brand in kathedraal, maar loos alarm: "Stofwolken slijpschijf voor vlammen aanzien"

Het doet denken aan het verhaal van de Maneblussers en hoe die stadslegende de Mechelenaars hun bijnaam gaf. Een dronken Mechelaar die in de nacht van 27 op 28 januari 1687 bij het verlaten van het café, de gloed van de maan op de ramen van de kathedraal weerspiegeld ziet - het lijkt alsof de Sint-Romboutskathedraal in vuur en vlam staat - en zijn stadsgenoten in paniek wakker maakt om de brand te blussen. Sinds die dag - wil de legende - worden de Mechelaars ook wel spottend Maneblussers genoemd.