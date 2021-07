Bedrijveneiland in Zwijnaarde zaait hennep om terrein duurzaam te maken: "Nadien maken we er bouwmaterialen van"

In Gent wordt vandaag industriële hennep gezaaid op het bedrijventerrein Eiland in Zwijnaarde. Dat bedrijventerrein is zo'n 35 hectare groot en in volle ontwikkeling. Vooral bedrijven die gespecialiseerd zijn in kenniseconomie en logistiek transport zullen er komen. Bij de inrichting voor de nog braakliggende terreinen wordt nu uitdrukkelijk gekozen voor duurzaamheid.