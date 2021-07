Begrotingstekort wordt nog groter, ondanks economisch herstel: gat van bijna 38 miljard

Bij de begrotingsopmaak in oktober vorig jaar ging de federale regering uit van een gezamenlijk Belgisch tekort van 32,8 miljard euro of 6,8 procent van het bruto binnenlands product in 2021.

Maar die berekeningen dateren van voor de tweede coronagolf. Het monitoringcomité ging in februari al uit van een verslechtering met 3 miljard en dat is vijf maanden later opgelopen tot 5 miljard.

Dat brengt het voorlopig tekort op 37,8 miljard euro ofwel 7,8 procent van het bbp voor alle overheden samen. Sinds de vorige meting zijn het vooral de uitgaven van de deelstaten die ontsporen, meldt De Tijd.