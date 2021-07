Brandweer redt schapen uit vijver naast Scheldedijk in Temse

Net naast de Scheldedijk in Temse zijn deze voormiddag twee schapen in een vijver terecht gekomen. Door de steile oever en de dichte begroeiing konden de dieren er niet meer op eigen kracht uit. De eigenares van de schapen heeft een schapenboerderij in Tielrode en liet haar schapen de dijken begrazen, maar ze kon de dieren niet uit het water halen toen ze vast zaten. Ze riep daarom de hulp in van de brandweer die de schapen snel kon redden.

