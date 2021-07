Britse rapper Stormzy komt naar Pukkelpop

De Britse rapper Stormzy is al lang geen onbekende meer. Met zijn hits "Shut up" en "Vossi Bop" werd hij gigantisch populair. Hij schreef ook muziekgeschiedenis met zijn optreden op het Britse festival Glastonbury. Daarmee werd hij de eerste Britse zwarte rapper die het festival mocht afsluiten op de mainstage. Zijn optreden op de vorige editie van Pukkelpop in 2019 was meteen ook zijn laatste van het jaar. Hij keert op zondag 22 augustus terug naar de mainstage, waar hij 's avonds zal optreden.