Code rood op Tenerife: "Welke kleurcode wij ook hadden, Belgen bleven reizen"

Tenerife krijgt opnieuw kleurcode rood. Maar dat houdt Belgen niet tegen om af te zakken naar Westhaven Bay aan de Costa Del Silencio, zegt Nele Messiaen aan Radio 2. "Rood betekent dat mensen twee keer moeten nadenken voor ze naar hier reizen, maar dat is net het moeilijke hier. Het eiland bestaat uit twee delen en de besmettingen komen vooral voor in het deel waar de mensen wonen. Zeker de studentenstad en de hoofdstad zijn zwaar getroffen. Voor de rest valt het eigenlijk enorm mee hier."



"Wij zijn al 30 jaar bezig dus wij hebben wel wat reserve opgebouwd, maar de markt is enorm veranderd. Ik hoop dat we snel kunnen teruggaan naar het normale. Het reizen met de pcr-testen en qr-codes is al een stap in de goeie richting. Alles lukt perfect en gaat heel vlot. Maar wij hebben eigenlijk niet te klagen, de toeristen bleven altijd komen. België is één van onze grootste markten. Welke kleurcode wij ook hadden, de Belgen bleven reizen."