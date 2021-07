Coronablog - Aantal bevestigde besmettingen stijgt naar ruim 900 per dag, aantal opnames (17 per dag) blijft laag 

In Seoel (Zuid-Korea) mag voortaan in fitnesszalen geen opzwepende muziek meer gespeeld worden. De maatregel, die maandag ingaat, is er eentje in de strijd tegen het coronavirus. Het tempo van de muziek mag niet hoger liggen dan 120 beats per minuut. Dat moet voorkomen dat sportende mensen sneller ademen en meer zweten. Het virus verspreidt zich via druppeltjes.



Ook in Zuid-Korea blijft het aantal besmettingen oplopen. Afgelopen zondag werden er 1.100 nieuwe positieve gevallen geregistreerd. Indoorsporten blijven toegelaten, maar maximaal twee uur aan één stuk. Ook de douches zijn niet toegankelijk.



Door de muziekmaatregel zouden vooral zumbalessen, spinning en aerobics getroffen worden. Heel wat fitnessuitbaters stellen zich vragen bij de verstrenging. Volgens experten is het moeilijk te constateren of er mensen besmet raken in de fitness.