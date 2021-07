Coronacommissie wil dat ziekenhuizen en woonzorgcentra meer gaan samenwerken

Het rapport staat ook stil bij de ingewikkelde staatsstructuur in ons land. In de loop van de pandemie bleek vaak dat de versnippering van bevoegdheden een vertragende factor was in de besluitvorming. Het rapport spreekt zich niet uit over meer bevoegdheden voor het federale of het regionale niveau, maar schuift het Overlegcomité als geschikt beslissingsorgaan naar voren. Elke regering van ons land is daarin vertegenwoordigd. Dat Overlegcomité moet bijvoorbeeld een commissaris aanduiden, zoals de regering-De Croo dat nu gedaan heeft met coronacommissaris Pedro Facon.