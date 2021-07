De boezem wordt steeds groter: K-cup op de markt: "Belangrijk om juiste beha te dragen"

Bij elke boezem, maar zeker bij een grotere, is het van belang dat je de juiste behamaat draagt, legt Mieke uit. "Grote borsten wegen wel wat. Heel wat vrouwen klagen dan ook van nek- of rugklachten. De juiste beha dragen kan ervoor zorgen dat die klachten verminderen. Helaas moeten we vaststellen dat er nog heel wat vrouwen zijn die met een foute cupmaat rondlopen. Waarschijnlijk zijn ze beschaamd om een lingeriewinkel binnen te stappen. Hier helpen we de mensen op zoek naar een juiste beha, dat wil zeggen dat we ook bij hen in het pashokje stappen en voor heel wat mensen is dat toch nog altijd wat schroom overwinnen. Maar het is heel belangrijk dat die overwonnen wordt, je kan er heel wat voordelen uithalen."