Jongeren nemen dit jaar De Warmste Week in handen, centrale thema is "kunnen zijn wie je bent"

Het centrale thema is "kunnen zijn wie je bent". Een thema dat bij heel veel jongeren leeft, zo is gebleken uit onderzoek van de VRT-studiedienst. Naast sensibilisering over dit thema, zal De Warmste Week geld inzamelen voor concrete projecten die er mee voor zorgen dat iedereen kan zijn wie men is of wil zijn. Hiervoor heeft de VRT speciaal het DWW Fonds opgericht, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

"Het kan bijvoorbeeld een voetbalclub zijn die mensen met een fysieke beperking ondersteunt in de sport", legt Stéphan Tanganagba uit. "Het kan ook een buurtcomité zijn dat Nederlandse les organiseert voor anderstaligen. Of een project dat een sterk netwerk creërt voor lesbische meisjes in het buitenland."