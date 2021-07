Dierengedragstherapeute uit Wijnegem geeft tips nadat hond Waals meisje doodbijt: "Belangrijk om signalen te begrijpen"

Volgens het parket in Wallonië was het meisje op het moment van de aanval alleen thuis. Verder onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd. Sarah Schaerlaeckens uit Wijnegem is al 8 jaar dierengedragstherapeut en zegt dat het moeilijk is om te bepalen waarom de hond het meisje heeft aangevallen.

"Een hond kan zoiets doen uit angst, woede of frustratie. Soms heeft het ook te maken met een jachtinstinct. Honden kunnen anders reageren dan we verwachten, daar moet je altijd voorzichtig mee zijn", legt Schaerlaeckens uit op Radio 2 Antwerpen.

Beluister hier het volledige gesprek in "Start Je Dag" en lees onder het fragment verder: