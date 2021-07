Directeur Sint-Andriesziekenhuis Tielt voorstander van verplichte vaccinatie zorgpersoneel

Verplichte vaccinatie wordt in enkele Europese landen de norm. Directeur van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, Peter Lauwyck, is voorstander van zo'n wet. Nochtans ligt de vaccinatiegraad in het Sint-Andriesziekenhuis al bijzonder hoog. Zo'n 95 procent van de medewerkers kreeg het vaccin al minstens één keer toegediend. Toch ziet Peter Lauwyck liever iedereen gevaccineerd. "We laten de patiënt centraal staan en het is onze plicht om die te beschermen. Je laten vaccineren is maar een kleine moeite."

Waarom sommigen van het zorgpersoneel in Sint-Andriesziekenhuis zich toch niet laten vaccineren? "Er zijn zowel medewerkers die zich niet laten vaccineren om medische redenen", legt Peter Lauwyck uit. "Maar er zijn er ook die het vaccin gewoonweg niet willen. Zo is toch een 40-tal mensen niet gevaccineerd." De directie komt niet te weten wie precies het vaccin heeft geweigerd. "Dat kunnen evengoed mensen zijn die de administratie doen en niet in contact komen met patiënten, daar hebben we geen weet van."