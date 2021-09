Buitenlandse expo's inhalen: nieuw museum in Parijs, haast je voor Berlinde De Bruyckere en Dürer achterna in Aken

In het 18-eeuwse beursgebouw, met een prachtig gerestaureerde koepel, is 3.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte gecreëerd, verdeeld over vijf verdiepingen. De collectie van Pinault telt meer dan 10.000 stuks. Ze bevat werken van moderne en hedendaagse kunstenaars zoals Mondriaan, Picasso, Andy Warhol en Jeff Koons. Ook de Belgische kunstenaars Luc Tuymans en Michaël Borremans zijn vertegenwoordigd.

Het museum is een triomf voor Pinault. Twintig jaar geleden droomde hij al van een museum in de Franse hoofdstad, maar zijn eerste plannen kreeg hij niet verkocht aan de Parijse overheden. Hij week dan maar uit naar Venetië, waar hij een museum opende in het Palazzo Grassi.

Toch bleef het knagen, want zijn grote rivaal Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk, mocht wel pronken met een eigen museum in Parijs, de Fondation Louis Vuitton. Nu kan Pinault daar eindelijk zijn eigen stek tegenover zetten in het hart van Parijs, tussen het Louvre en het Centre Pompidou. Het museum heeft tot eind dit jaar een aantal tijdelijke tentoonstellingen lopen, waarvan één met werk van Luc Tuymans.