Franse regering breidt gebruik gezondheidspas uit: wat betekent dit voor jouw vakantie in Frankrijk? 

De uitbreiding die Macron heeft aangekondigd, gebeurt in twee fases. Vanaf 21 juli zal je hem moeten tonen in de hele culturele sector en op "vrijetijdsplaatsen" waar meer dan 50 mensen (kunnen) samenkomen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over musea, de cinema, attractieparken als Disneyland Parijs, ...

Vanaf 1 augustus zal je de pas op heel veel plaatsen in het openbare leven moeten kunnen voorleggen: in cafés en restaurants (ook als je enkel op het terras zit!), in winkelcentra, ziekenhuizen, woonzorgcentra, in vliegtuigen, op treinen en langeafstandsbussen zoals Flexibus. In het gewone openbaar vervoer zoals de metro is hij niet verplicht.

Ook wie een bezoekje plant aan de Eiffeltoren, de Arc de Triomph, het kasteel van Versailles of andere bezienswaardigheden, zal de pas moeten tonen. Op campings en in hotels is de pas voor zover we weten niet verplicht, maar wel eenmaal je het restaurant of de eetzaal betreedt.

De verplichting geldt overigens niet alleen voor klanten of bezoekers, maar ook voor al wie op die plaatsen werkt. Andere plaatsen kunnen er in de loop van de komende weken of maanden nog bij komen, aldus de Franse regering.