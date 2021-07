Grote belangstelling voor luxeflats in iconisch gebouw op dijk van Nieuwpoort: "De duurste raken snelst verkocht"

"The Grand" in Nieuwpoort is het opvallende Belle Epoquegebouw op de hoek van de zeedijk en het Hendrikaplein. Het vroegere hotel - ook "The White Residence" genoemd - ligt er nu nog vervallen bij, maar het wordt gerestaureerd. Er komen nu 70 luxeflats. Het iconische gebouw wordt bovendien helemaal in zijn historische glorie van bijna 100 jaar geleden hersteld. En dat lijkt aan te slaan. De verkoop van de luxeflats is gisteren begonnen en de belangstelling is bijzonder groot. Projectontwikkelaar Johan Vandendriessche van VDD Project Development in Brugge: "We hebben al een tiental flats verkocht. Vooral de duurste in het torentje van ons project."

