Historische beukendreef in Boechout mag blijven: "Ligt boven NAVO-kerosinepijpleiding"

Maar dat hoeft nu niet meer, op voorwaarde dat de bomen goed in de gaten worden gehouden, zegt de Boechoutse burgemeester, Koen T'Sijen (PRO Boechout & Vremde): "Zolang de bomen gezond zijn, kunnen ze blijven staan. Maar wanneer er zich een veiligheidsprobleem voordoet en er een boom dreigt te vallen, kan er toch gekapt worden. Maar dat is enkel en alleen wanneer de veiligheid in het gedrang is."