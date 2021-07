Internationale bende "oldtimer-dieven" opgerold: Duitse politie valt binnen in onder meer Maasmechelen

Rond 6 uur vanmorgen viel de Duitse, Nederlandse en Belgische politie binnen op verschillende plekken. Vooral in de grensregio van het drielandenpunt en het Duitse Aaken, maar ook in het Nederlandse Heeren was er beweging. Net over de grens, in Maasmechelen, zouden er 4 zoekingen gebeurd zijn. Het parket van Limburg bevestigt dat de actie heeft plaatsgevonden, maar kan over het onderzoek niets inhoudelijk kwijt, want het is in handen van het parket van Düsseldorf. Zowat alle Duitse media schrijven over de actie en spreken van een "razzia", waarbij ook speciale eenheden werden ingezet.