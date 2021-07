Italiaanse regering bant dan toch grote cruiseschepen uit het centrum van Venetië

Over de kwestie is jarenlang ruzie gemaakt en de opeenvolgende Italiaanse regeringen schoven de hete aardappel steeds voor zich uit. In Venetië is er al langer onvrede over de aanwezigheid van enorme cruiseschepen die tot vlak in het oude stadscentrum komen.

Dat leidt tot een grote vervuiling -zowel van lucht als van het water- en bedreigt de stabiliteit van de gebouwen en het fragiele ecosysteem. Anderzijds is het cruisetoerisme economisch ook wel erg belangrijk voor de regio, al heeft Venetië doorgaans geen last van een gebrek aan toeristen.