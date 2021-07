Jongeren vallen sneller flauw na coronaprik: "12- tot 24-jarigen gevoeliger voor flauwvallen, maar helemaal niet erg"

Ook in het Antwerps vaccinatiecentrum Spoor Oost merken ze dat er vaker wordt flauwgevallen, nu jongeren massaal worden gevaccineerd. "Flauwvallen is eigen aan die leeftijd", zegt Jan Stroobants, spoedarts en coördinator in het vaccinatiecentrum. "Het is bekend dat 12-tot 24-jarigen meer gevoelig zijn voor flauwvallen. Er treedt een bloeddrukdaling op die vaak wordt opgewekt door emoties van angst voor naalden of het zien van medische zaken."