Juni beste maand voor Brussels Airport sinds coronacrisis

Net geen 650.000 passagiers hebben in juni het vliegtuig genomen in de luchthaven van Zaventem. Dat is nog steeds 73% minder dan in juni 2019, maar wel de beste maand sinds de coronacrisis. De nieuwe stijging komt er onder andere door de start van de vakantievluchten en Marokko dat de grenzen weer openstelt. Dat land heeft sinds midden juni haar vliegverbod opgeheven. Zo kunnen verschillende Belgen familie bezoeken in Marokko. Ook het vrachtverkeer naar Azië, Noord-Afrika en Noord-Amerika zit in stijgende lijn. Ten opzichte van een jaar geleden nam het vrachtverkeer met 40% toe.