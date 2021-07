Kasteel van Poeke in Aalter moet toeristische parel worden

Het kasteel van Poeke in Aalter is nu een jaar in handen van Toerisme Vlaanderen. Gisteren kwam minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) de sleutel er ophalen. In maart raakte al bekend dat Vlaanderen nog dit jaar zal beginnen aan de restauratie van het kasteel dat teruggaat tot de 12e eeuw maar zijn huidige vorm kreeg in de 18e eeuw.