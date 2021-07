Kraan valt op vrachtwagen in Zele, chauffeur zwaargewond naar ziekenhuis gebracht

Het is nog onduidelijk of het ongeval het gevolg was van een menselijke fout of van een technisch mankement. De arbeidsauditeur stelt een deskundige aan om de omstandigheden te onderzoeken. De kraan viel net naast een huis, maar raakte nog een stelling van de woning die in aanbouw is en kwam dan op de cabine van de vrachtwagen terecht. De Moerstraat blijft afgesloten voor het onderzoek.