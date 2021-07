Laatste kaatsclub van Halle stopt ermee: "Niemand wil de club nog overnemen"

"Het is mooi geweest en we willen stoppen in schoonheid. Steeds meer vrijwilligers haken af en de jeugd heeft tegenwoordig veel alternatieven", maakt de voorzitter de balans op. Hij is fier op wat de club in al die jaren heeft bereikt. "Op 79 jaar tijd hebben we drie keer de titel gepakt en negen keer de Beker van België gewonnen. Daarmee zijn we nog steeds gedeeld recordhouder. Eind september gaan we als vrienden het einde van onze club vieren. We kijken daar naar uit."