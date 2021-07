Landbouwers in Beersel zien steeds meer landbouwgronden verdwijnen

Onder andere aan de Begijnbosstraat in deelgemeente Dworp wil het ANB binnenkort een heleboel nieuwe bomen planten. Het agentschap kocht daarvoor gronden over van het OCMW van Brussel. Gronden die tot vandaag worden bewerkt door lokale landbouwers. "Er wordt vooraf niet met ons overlegd. We krijgen gewoon een brief waarin staat dat er een andere eigenaar is, zonder al te veel uitleg bij", vertelt Nele Van Craenem van de bedrijfsgilde. "Daar moeten we ons dan bij neerleggen. De grond zelf kopen, lukt ook niet, want het agentschap is een overheidsinstantie en dan geldt ons recht op voorkoop niet. Die grond wordt al generaties lang bewerkt, dus dit is heel erg jammer. Sommige landbouwers zijn daardoor nu veel hectares kwijt en komen in de problemen."