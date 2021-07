Litouwen verstrengt asielwet om instroom uit Wit-Rusland tegen te gaan: "Ons antwoord moet snel en ontradend zijn"

Enkele dagen geleden besliste de Europese grenswacht Frontex al om de hulp aan Litouwen bij de bewaking van de grens met Wit-Rusland te verdubbelen. De Litouwse overheid was ook al begonnen met het opzetten van tenten aan de grens en bouwt een hek aan de 550 kilometer lange grens, voorlopig in de vorm van prikkeldraad.

De spanningen tussen Litouwen en Wit-Rusland lopen al enige tijd op. Volgens de Litouwse regering houdt Wit-Rusland migranten niet alleen niet meer tegen aan de grens, maar helpt het hen ook actief om de grens over te steken. De overheid in Wit-Rusland zou zelfs migranten rechtstreeks uit Irak en Turkije laten overvliegen, om als drukkingsmiddel te gebruiken aan de grens.

Die Wit-Russiche demarche zou dan weer een reactie zijn op de economische sancties die de Europese Unie Wit-Rusland heeft opgelegd na de omstreden en volgens critici frauduleuze presidentsverkiezingen. Dat Litouwen verschillende uit Wit-Rusland gevluchte opposanten bescherming biedt, heeft Wit-Rusland nog meer in het harnas gejaagd.

Dit jaar zijn al meer dan 1.700 migranten die vanuit Wit-Rusland de grens hebben overgestoken in Litouwen opgepakt. Dat is ongeveer 20 keer meer dan in heel 2020. Alleen in juli waren het er al 1.100. In een "normaal" jaar steken zo'n 100 migranten illegaal de Litouwse grens over.