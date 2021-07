Logistiek bedrijf Kuehne+Nagel zoekt 135 medewerkers voor site in Tessenderlo via een wedstrijd

De kandidaat-orderpickers zullen op een speciaal voor de gelegenheid aangelegd ‘pick & pack’ raceparcours op het bedrijfsterrein hun rijvaardigheid met de transpallet kunnen tonen. De winnaar gaat naar huis met een leuke verrassing, en kan indien er interesse is meteen aan de slag bij het bedrijf.

"We missen een beetje het contact met de mensen, en we willen hen ook laten proeven wat de nieuwe site van Kuehne+Nagel in Tessenderlo nu net te bieden heeft", zegt Elke De Blay van Tempo Team. "Het is ook onmiddellijk een test voor de kandidaten om te kijken of ze de functie en het bedrijf interessant vinden, en voor ons en Kuehne+Nagel om te kijken of dit de geschikte kandidaat is. Het is de bedoeling om meteen een contract af te sluiten als beide partijen geïnteresseerd zijn."

Sinds het begin van het jaar is het bedrijf op zoek naar 200 extra mensen, daarvan zijn er intussen al 65 aangeworven. Je inschrijven voor de jobdag op maandag 19 juli of donderdag 19 augustus kan via deze link.