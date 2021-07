Man die voetganger doodreed in Kortrijk werd al veroordeeld na opzettelijke aanrijding

De 27-jarige man uit Ingelmunster reed zondag rond middernacht een voetganger dood toen hij aan hoge snelheid door de Budastraat reed in het centrum van Kortrijk. Hij zat onder invloed van alcohol achter het stuur. Het is niet de eerste keer dat hij zich moet verantwoorden voor een zwaar verkeersongeval. In 2013 werd hij door de strafrechter van Oudenaarde veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij in Ruien bij Kluisbergen een man opzettelijk had aangereden. Hij had toen ook te veel gedronken. De aanrijding gebeurde na een jarenlange vete met het slachtoffer. De man die aangereden werd, liep een schedelbreuk op en lag een tijd in coma. Maar hij overleefde het ongeval.