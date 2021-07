In de voetsporen van Matthieu Bonne? Sportcoach uit Mariakerke hoopt als eerste vrouw Belgische kust af te zwemmen

De sportster zwemt bijna iedere dag als training naar 16 augustus toe. Ze zwemt zoveel mogelijk in de zee als het weer het toelaat. En anders is ze te spotten in de Blaarmeersen in Gent of in haar eigen zwembad. De start van de zwemtocht vindt plaats in De Panne op maandag 16 augustus om 05.00 uur 's morgens. De aankomst is gepland om 23.00 in Knokke-Heist.

Het huidige record staat op 23 uur, 19 minuten en 58 seconden. Als je wil weten of Blomme dat record kan verbreken, kan je haar volgen via haar Instagrampagina, zie hieronder.