Meer dan 1.000 graven op begraafplaats Machelen worden verwijderd: "Onrechtvaardigheid rechtzetten"

"Ik ben zelf geschrokken van de hoeveelheid graven die verwijderd zullen worden", vertelt schepen Magda Geeroms (N-VA) aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Maar de reden daarvoor is simpel: Machelen is zowat de enige gemeente in Vlaanderen die graven zonder concessies niet verwijderde. Volgens de Belgische wetgeving mogen graven zonder concessie na 10 jaar verwijderd worden, tenzij er alsnog een concessie voor het graf wordt aangegaan. Het feit dat er al graven 60 of 70 jaar liggen zonder een concessie, is niet eerijk tegenover mensen die wel voor een concessie betalen. Die onrechtvaardigheid willen we nu rechtzetten."