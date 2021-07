Asielzoekers werken als vrijwilliger in Antwerps vaccinatiecentrum: "Ook voor hen is het fijn dat ze zich nuttig kunnen maken"

Ook Antwerps schepen voor gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA) was vanmiddag van de partij in Spoor Oost. "Antwerpen is een grootstad met een heel divers publiek. En dat zie je ook aan onze vrijwilligersploeg met mensen uit alle lagen van de bevolking, leeftijden en kleuren en nu dus ook mensen die nog in een asielprocedure verwikkeld zijn. Dat is een primeur. Als stad moedigen wij aan dat nieuwkomers zich vanaf dag één willen inzetten. Voor henzelf is het ook fijn dat ze iets nuttigs kunnen doen in plaats van eindeloos te zitten wachten op hun papieren. En zeker in de zomermaanden kunnen we die extra paar handen goed gebruiken", besluit schepen van Doesburg.