Meulebeke stelt hitteplan op: "Een stipje op de drankkaart voor elk glas water"

In Meulebeke hebben ze een lokaal hitteplan opgesteld om te voorkomen dat mensen ziek worden of komen te overlijden in een hittegolf. Ze zullen oudere inwoners opbellen om te checken of alles nog goed gaat en het hoofd koel kunnen houden. Daarnaast waarschuwen ze via grote schermen en sociale media.

Bij dat hitteplan hoort ook een drankkaart. Dat is geen drankkaart zoals gekend van fuiven, maar eentje om het watergebruik in assistentiewoningen mee te controleren. Volgens schepen in Meulebeke Danny Bossuyt vergeten veel mensen genoeg water te drinken. "De mensen denken al snel dat ze te veel gedronken hebben. Maar dat is dikwijls niet het geval. Om dat te kunnen opvolgen wordt een stipje op hun drankkaart gezet. Een stipje voor elk glaasje water dus. De mensen van de cafetaria kunnen dan bijhouden of elke inwoner wel genoeg gedronken heeft."