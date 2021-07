Minder dan kwart jobs bij Limburgse bedrijven is "telewerkbaar"

Sinds 27 juni is het sterk aanbevolen, maar niet langer verplicht, om zo veel mogelijk van thuis uit te werken, voor zover de aard van de job het toelaat. Sinds de uitbraak van het coronavirus is telewerken een hot issue, maar toch blijkt dat niet evident voor het merendeel van de Limburgse bedrijven. Dat beaamt ook Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: "Bedrijven geven aan dat in de praktijk gemiddeld minder dan een kwart van de medewerkers op regelmatige basis van thuis uit zijn job kon uitvoeren. Gemiddeld slechts 22 procent, oplopend tot 38 procent in dienstensector of bij de grootste bedrijven." Slechts één op tien bedrijven kon volledig naar thuiswerk overschakelen, terwijl dat bij één derde helemaal niet mogelijk bleek. Vooral financiële en zuiver administratieve functies zijn het meest vatbaar om van thuis uitgevoerd te worden.