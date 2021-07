Al 32 doden bij protest in Zuid-Afrika tegen opsluiting oud-president Zuma: "Het lijkt een open straatoorlog"

Sinds oud-president Jacob Zuma zich donderdag heeft gemeld aan de gevangenis zijn er gewelddadige protesten aan de gang in Zuid-Afrika. Vooral in de provincies Kwazulu-Natal en Gauteng heerst er chaos. Er wordt geplunderd, winkels en auto’s worden in brand gestoken. Er worden wegblokkades opgezet.



"Vooral in de grote winkelcentra wordt er enorm geplunderd. Er worden helikopters ingezet om de mensen te verspreiden, maar dat heeft weinig zin. Op dit moment is het bijna een open stratenoorlog”, vertelt Ben Michielsens. Hij woont en werkt in de kustplaats Ballito, in de provincie Kwazulu-Natal.

