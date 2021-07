Commotie in VS over steeds strengere abortuswetten: “Treft vooral vrouwen die nu al gemarginaliseerd worden” 

In de Verenigde Staten is er meer en meer commotie over abortuswetten die in sommige conservatieve staten altijd maar strenger worden. Het Hooggerechtshof in Washington moet zich binnenkort buigen over een wet in de zuidelijke staat Mississippi die abortus verbiedt vanaf de 15de week zwangerschap. Ze druist in tegen het federale recht op abortus tot 24 weken zwangerschap. Onze correspondent Björn Soenens sprak met voor- en tegenstanders in Mississippi.