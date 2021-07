Natuur rond Genk wordt in kaart gebracht: "Om het beheer beter af te stemmen"

De stad Genk wil een nog klimaat- en milieuvriendelijker stad worden door haar natuur te versterken, één van de actieplannen uit het meerjarenplan. Om de 10 jaar worden nu de planten, grassen, kruiden en bloemen op de grond in de groene zones onderzocht. "We gaan verschillende ecotopen in kaart brengen zoals de graslanden, de moerassen, en de bossen. En de verschillende types zoals een naaldbos of een loofbos", zegt Rémar Eerens van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek. "Op basis van die kaarten kan je heel goed inschatten of het waardevol is voor de plaats of voor de stad."