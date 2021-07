Nazareth test jongeren voor ze op kamp vertrekken

Nazareth heeft drie jeugdbewegingen die in juli en augustus allemaal op kamp gaan. KLJ Eke komt vrijdag 16 juli weer thuis en zal als eerste getest worden. Later komen KLJ Nazareth en KSA Nazareth aan de beurt, telkens bij vertrek én bij terugkomst. "We hebben de drie jeugdbewegingen opgebeld, en ze werken er goed aan mee", verduidelijkt burgemeester Claeys. "Het gaat om zo'n 350 jongeren, voor elk van hen kopen we een test aan die ze kunnen gebruiken bij vertrek en bij terugkeer".