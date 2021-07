Nu definitief: drukke straat in Sint-Niklaas binnenkort verboden voor auto's, uit veiligheid voor fietsers

De meningen over de nieuwe knip bij omwonenden zijn verdeeld. "Voor de fietsers zelf is het zeker een verbetering", zegt een buurtbewoner. "Het is natuurlijk echt een gevaarlijk kruispunt. Anderzijds is het wel jammer voor onze winkel, want klanten zullen hier nu veel minder snel geraken."

De fietsersbrug, een investering van de provincie, is een onderdeel van de fietssnelweg die zal lopen van het station van Sint-Niklaas tot over het kruispunt Vijfstraten-Singel, en is een onderdeel van de fietssnelweg F4, van Gent naar Antwerpen. Kostprijs: 3 miljoen euro.