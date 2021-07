Olivia en Arthur blijven de populairste namen voor pasgeboren baby's in België

Zestien jaar lang was Emma de populairste naam voor meisjes, tot die in 2019 van de troon werd gestoten door Olivia. En ook in 2020 was het verschil klein. Vorig jaar kregen 548 baby's de naam Olivia, dat waren er 103 minder dan het jaar ervoor en slechts 19 meer dan de 529 baby's die Emma als voornaam kregen. De naam Mila vervolledigt de top drie met 489 kinderen met die voornaam.