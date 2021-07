Olympische Spelen in Tokio: in het spoor van een grote pandemie, net zoals Antwerpen 1920?

Net als nu bestond de vrees dat het virus zich via de massa toeschouwers zou verspreiden, maar de ziekte was dus al verdwenen voor de opening van de Spelen in het stadion van Beerschot op het Kiel in Antwerpen in augustus 1920. Dat is nu anders: het coronavirus woedt nog altijd, ook in Tokio en tot voor kort was er zelfs twijfel of de sportpret kon plaatsvinden. Veel Japanners vrezen voor besmetting door buitenlandse atleten, begeleiders en journalisten, zeker nu er in Japan weinig mensen gevaccineerd zijn (minder dan 20 procent).