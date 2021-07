Ook in Geel op twee plaatsen mogelijk PFOS in bodem

Het gaat om een brand in Winkelom en een brand in een verfwinkel in de Gasthuisstraat ter hoogte van de nummers 9-11. Het is nog niet zeker of er ook echt PFOS in de bodem zit, en indien wel, in welke mate. Om dat te onderzoeken zal OVAM bodemonderzoek doen.

Maar in afwachting moeten mensen die in een straal van 100 meter rond deze twee plaatsen wonen, voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Ze mogen bijvoorbeeld geen eieren meer van eigen kippen eten en ook zo weinig mogelijk groenten uit eigen tuin. De Europese Commissie komt eind dit jaar met normen voor de dagelijkse inname van PFAS, dat is de groep stoffen waar ook PFOS bij hoort.