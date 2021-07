Jeugdbewegingen bereiden zich voor op wateroverlast: "Greppels graven en grote tenten opzetten"

De leden van KSA Lede bereiden zich met man en macht voor op de forse buien die vannacht op komst zijn. Zo zetten ze hun grote tenten op om de kinderen te beschermen tegen de eventuele wateroverlast. Daarnaast graven ze ook greppels om het water dat in de tenten zou kunnen komen te beperken. "Het loopt hier stilaan onder water en we zagen dat het vanavond nog steviger zou regenen, dus we nemen nu de nodige maatregelen", zegt Ferre Van Hauwermeiren (22) van de leiding. "We staan ook in contact met de brandweer en de kampeigenaar. Mocht het helemaal foutlopen, dan kunnen we hen meteen inschakelen. Gelukkig amuseren de kinderen zich ondanks de regen."

Dat beaamt ook de tienjarige Mathis Sysmans: "Met beter weer was het allemaal natuurlijk leuker geweest. Het slechte weer verpest het een beetje voor ons, maar vrijdag wordt het allemaal weer beter. Dus het maakt niet uit."