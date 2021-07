Ook Macau bant kandidaten voor verkiezingen, holt China beloofde vrijheden ook uit zoals in Hongkong?

Macau bestaat uit een klein schiereilandje met enkele eilanden. Het gebied werd in 1557 door China "verhuurd" aan Portugal dat er tot 1887 een rente voor betaalde. Daarna werd het een Portugese enclave. Eeuwenlang was Macau een belangrijke handelspost voor Europeanen op de drempel van China, ook voor Britten, Fransen, Nederlanders en Scandinaven. Pas midden de 19e eeuw werd Macau in belang voorbijgestreefd door het Britse Hongkong.

Sindsdien is Macau verarmd, maar in de aanloop naar de overdracht aan China in 1999 werd er veel geïnvesteerd. Als gokcentrum met casino's trekt het veel Chinese toeristen aan en steekt het Las Vegas naar de kroon. Ook het toerisme zit in Macau stevig in de lift. Er wonen zo'n 680.000 inwoners. Macau is aantrekkelijk door de kleinere schaal en de unieke mix van Portugese en Cantonese (Zuid-Chinese) elementen die zich onder meer vertaalt in de Macanese keuken en de aanwezigheid van katholieke kerken en koloniale gebouwen.