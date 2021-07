Koffers pakken én veel opzoekwerk: waar moet ik nu allemaal aan denken als ik op reis vertrek of terugkeer? 

Mondmaskers dragen of niet? Sluitingsuren voor cafés of restaurants? Sommige zaken énkel te bezoeken met een soort certificaat? In alle landen - of soms regio's - gelden op dit moment andere regels. Best even nakijken voor vertrek, dus. En, jawel, ook hier: doorheen de zomer kunnen de regels ook overal veranderen. Iets om in het achterhoofd te houden, dus. Sowieso vraagt onze regering wel om de maatregelen die in ons land gelden ook toe te passen in het buitenland. Voorzichtig zijn, blijft de boodschap.