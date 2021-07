Open vaccinatiedag in Oostende en Wevelgem: "Welkom zonder afspraak"

Vandaag is er in Oostende een open vaccinatiedag. Alle 18-plussers uit Oostende en Middelkerke die zich nog niet lieten vaccineren kunnen vandaag zonder afspraak naar het vaccinatiecentrum in het Kursaal van Oostende. Het centrum kreeg een levering van 1.200 Johnson & Johnsen-vaccins. 400 inwoners maakten al een afspraak dus zijn er nog 800 over om te verdelen. "We hebben er 1.200 ter beschikking en je hebt er maar 1 prik van nodig. Dat wil zeggen dat iedereen ouder dan 18 jaar die zich wil laten vaccineren in het Kursaal terecht kan. Wel met je identiteitskaart want een registratie na de prik blijft verplicht", vertelt medisch expert Raf Langenaekens.



Ook in Wevelgem is er een open vaccinatiedag. Daar zijn jongeren van 16 tot 25 jaar welkom voor een eerste coronavaccin.