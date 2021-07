Coronacommissaris Pedro Facon: "Slechts 1 op de 3 terugkerende reizigers houdt zich aan testverplichting"

De stijgende coronacijfers baren Facon zorgen. "Op dit moment verdubbelen de besmettingen ongeveer elke 8 dagen. De grote vraag is wat dat zal betekenen in termen van ziektelast en druk op de ziektehuizen. Het beeld dat we zien in het buitenland is nogal diffuus. In sommige landen stijgen de hospitalisaties al, andere landen lijken er minder last van te hebben."