Pukkelpopbuurvrouw Denise heeft groot hart voor festival: "Ik maakte een grote beer voor hen, als mascotte"

Denise Manteleers woont al 50 jaar in Kiewit, in de buurt van de weide van Pukkelpop. "Mijn man zaliger en ik leven al jaren mee met het festival, we leefden er ieder jaar naartoe, er werd over gesproken als voor, tijdens en na Pukkelpop." Ze hadden ieder jaar mensen die kwamen logeren en moesten op voorhand veel inkopen doen omdat ze tijdens het festival niet wegkonden. Er stonden tijdens het festival ook vaak plots jongeren aan de deur met allerlei vragen om hulp. "Mogen we onze kleren in de droogkast steken? Mogen we eens telefoneren? We vroegen ons vaak af waarom ze dat net bij ons kwamen doen", zegt Denise.

