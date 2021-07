Regi en Mademoiselle Luna maken olympisch anthem voor "Team Belgium"

Regi en Mademoiselle Luna zijn twee vaste waarden in de Belgische dj-wereld. Delphine Luna begon haar carrière in 2003 en was daarmee één van de eerste vrouwelijke dj's in België. In april 2021 lanceerde ze de hit "Your Smile" met Amerikaanse zanger Ron Caroll. Ook REGI kennen we van grote hits zoals "Kom wat dichterbij", "Vergeet de tijd"en "De wereld draait voor jou".