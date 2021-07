Straten blank in Riemst en Bilzen, al 40 meldingen bij brandweerzone Oost-Limburg

Vanuit Bilzen worden er zandzakken aangeleverd aan de zwaar getroffen gehuchten in Riemst. Ook in Bilzen is er wateroverlast op de gekende plaatsen, waaronder in Rosmeer. In Voeren geldt alarmpeil oranje door de rivieren de Voer en de Berwijn.

"Op dit moment zijn er 40 meldingen binnengekomen, die enorm lokaal en op dezelfde plaats gelokaliseerd zijn", klinkt het bij de brandweerzone Oost-Limburg. "20 à 25 meldingen zijn allemaal voor Riemst, naast een aantal strategische plaatsen in Bilzen en ook in Voeren. We verwachten dat de situatie dinsdagnacht en woensdagvoormiddag nog gaat verergeren. We hebben meer dan 3.000 zandzakken klaar liggen."