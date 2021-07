Mensen proberen wateroverlast voor te zijn, met zandzakken en plastic folie over de wc 

In Beverlo (Beringen) liepen vorige week ook al verschillende straten al voor de tweede keer onder water. Buurtbewoners wachten met een bang hart de nieuwe regen af. "Ik hoop nu met wat plastic te voorkomen dat mijn kruipkelder weer onder water loopt. Maar als de straat blank staat en er rijden auto's door dan krijgen we door die golven weer veel water binnen. Dat sijpelt dan ook gewoon via de ramen naar binnen." Omdat de riolering bij hevige buien het vele water niet aankan, komt het rioolwater in de huizen omhoog, via de toiletten. "Ik wil nu plastic folie over de wc spannen.", vertelt een van de bewoonsters. "Want het is niet alleen die veiligheid, het stinkt ook enorm hé. Maar wat moet ik doen als ik niet thuis ben?" Of de folie bestand is tegen de druk van het water is erg onwaarschijnlijk.